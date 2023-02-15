بوجبا يعود لتدريبات يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابه

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر اليوم الأربعاء الفرنسي بول بوجبا في تدريبات فريق يوفنتوس للمرة الأولي بعد فترة طويلة من الغياب منذ إنضمامه للسيدة العجوز.

وانتقل بوجبا لصفوف يوفنتوس في الإنتقالات الصيفية الماضية في صفقة إنتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد.

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وكشف موقع "فوتبول إيطالي" عن تواجد بول بوجبا في مران الفريق اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها فور انضمامه لصفوف السيدة العجوز.

ويعاني بوجبا من الإصابة في غضروف الركبة منذ شهر يوليو الماضي، والتي غاب عن إثرها من المشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2023، وبالتالي أصبح بوجبا، على أعتاب العودة إلى المستطيل الأخضر مجددا.

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره نانت في بطولة الدوري الأوروبي

على ملعب أليانز، معقل السيدة العجوز.

ومن المقرر أن تقام مباراة نانت ويوفنتوس مساء غدٍ الخميس الموافق 16 فبراير 2023 ، ضمن مراحل خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

و يقع يوفنتوس بالمركز الثالث في المجموعة الثامنة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، برصيد 3 نقاط من 6 مباريات خاضها في هذه الجولة ، وفاز في مباراة ، ولم يتعادل في أي مباريات وخسر 5 مباريات.

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