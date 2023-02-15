إنترناسيونال البرازيلي يٌغري جوهرة الهلال السعودي براتب خيالي

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب إنترناسيونال البرازيلي ، التعاقد مع نجم الهلال السعودي لدعم الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفية القادمة .

وتقدم العملاق البرازيلي عرضَا رسميًا للتعاقد مع نجمه الكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط وسط الزعيم في الميركاتو المقبل.

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وذكرت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم ان العملاق البرازيلي يسعى لتقديم عرض رسمي لاستعارة كويلار، في الصيف القادم؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، مع بند "أحقية" الشراء، وكان العرض البرازيلي يٌقدر بـ10 ملايين دولار.

من المقرر أن يلتقي فريق

الهلال مع شباب أهلي دبي، يوم الإثنين المقبل الموافق 20 فبراير 2023، والتي يحتضنها ملعب الجنوب في مدينة الوكرة.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي

تنطلق مباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات العربية .

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