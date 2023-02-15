سالم الدوسري يتسلم جائزة أفضل لاعب في شهر يناير بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - حصل النجم الدولي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في شهر يناير الماضي بالدوري السعودي للمحترفين بعد المستوى الذي قدمه رفقة فريق الهلال وقيادته لتحقيق الفوز في العديد من المباراة.

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وقام الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر تويتر بنشر صورة النجم الدولي السعودي بعد حصوله على الجائزة، مرفقة بتعليق: " هدّاف العرب في كأس العالم للمنتخبات، هدّاف العرب في كأس العالم للأندية، التورنيدو سالم الدوسري أفضل لاعب في شهر يناير يتسلّم جائزته المقدمة من روشن".

وفي سياق متصل لم يشارك اللاعب غوستافو كويلار في التدريبات الهلال الجماعية التي أقيمت اليوم بسبب تعرضه لكدمة في مباراة ريال مدريد.

ويستعد الهلال لمواجهة أهلي دبي الإماراتي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا "دور الـ8 من منافسات غرب القارة".

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