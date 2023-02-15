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سالم الدوسري يتسلم جائزة أفضل لاعب في شهر يناير بدوري روشن

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل النجم الدولي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في شهر يناير الماضي بالدوري السعودي للمحترفين بعد المستوى الذي قدمه رفقة فريق الهلال وقيادته لتحقيق الفوز في العديد من المباراة.

 

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وقام الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر تويتر بنشر صورة النجم الدولي السعودي بعد حصوله على الجائزة، مرفقة بتعليق: " هدّاف العرب في كأس العالم للمنتخبات، هدّاف العرب في كأس العالم للأندية، التورنيدو سالم الدوسري أفضل لاعب في شهر يناير يتسلّم جائزته المقدمة من روشن".

 

وفي سياق متصل لم يشارك اللاعب غوستافو كويلار في التدريبات الهلال الجماعية التي أقيمت اليوم بسبب تعرضه لكدمة في مباراة .

 

ويستعد الهلال لمواجهة أهلي دبي الإماراتي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا "دور الـ8 من منافسات غرب القارة".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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