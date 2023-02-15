بيلينجهام يقود تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة تشيلسي المرتقبة على ستاد سيغنال إيدونا بارك مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وجاء تشكيل بروسيا دورتموند أمام تشيلسي كالتالي

حراسة المرمي: كوبيل.

الدفاع: شلوتيربيك، جوريرو، سولي.

الوسط: إيمري كان، وولف، أوزكان وبيلينجهام.

الهجوم: هالر، براندنت وأديمي.

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: جيمس - تياجو سيلفا - كوليبالي

- تشيلويل.

خط الوسط: لوفتوس تشيك - إنزو - جواو فيلكس.

خط الهجوم: زياش - هافرتس – مودريك.

موعد مباراة تشيلسي و بوروسيا دورتموند

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و12 مساء بتوقيت الإمارات .

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