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بيلينجهام يقود تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة المرتقبة على ستاد سيغنال إيدونا  بارك مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة .

 

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وجاء تشكيل بروسيا دورتموند أمام تشيلسي كالتالي

 

حراسة المرمي: كوبيل.

 

الدفاع: شلوتيربيك، جوريرو، سولي.

 

الوسط: إيمري كان، وولف، أوزكان وبيلينجهام.

 

الهجوم: هالر، براندنت وأديمي.

 

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند

 

حراسة المرمى: كيبا.

 

خط الدفاع: جيمس - تياجو سيلفا - كوليبالي

- تشيلويل.

 

خط الوسط: لوفتوس تشيك - إنزو - جواو فيلكس.

 

خط الهجوم: زياش - هافرتس – مودريك.

موعد مباراة تشيلسي و بوروسيا دورتموند

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و12 مساء بتوقيت الإمارات .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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