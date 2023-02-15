شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بروسيا دورتموند لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني إدين تيرزيك على تشكيل الفريق لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا كالتالي:



حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: نيكو شلوتيربيك، صالح أوزجان، رافائيل جوريرو، نيكولاس سولي.

خط الوسط: ماريوس وولف، جوليان براندات، أجود بلينجهام.

خط الهجوم: إيمري شان، سباستيان هيلير، كريم أديمي.

موعد مباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لخوض مباراة أمام نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ونادي بروسيا دورتموند اليوم الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع نظيره نادي وست هام الإنجليزي بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.