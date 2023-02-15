شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق بعد قليل مباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ونادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نادي بروسيا دورتموند الألماني كالتالي:



حراسة المرمى: أريزابلاجا.

خط الدفاع: جيمس، تياجو سيلفا، كوليبالي، بن تشيلويل.

خط الوسط: لوفتوس تشيك، إنزو فرنانديز.

خط الوسط المهاجم: زياش، جواو فيليكس، مودريك.

خط الهجوم: كاي هافيرتز

موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لخوض مباراة أمام نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ونادي بروسيا دورتموند اليوم الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع نظيره نادي وست هام الإنجليزي بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.