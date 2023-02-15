الامارات | تأهل الشارقة والبطائح إلى نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا الشارقة والبطائح إلى المباراة النهائية لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، وذلك بعد فوز الشارقة على اتحاد كلباء بثلاثة اهداف لهدفين اليوم، في المباراة التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي اتحاد كلباء في النصف النهائي الاول، بينما تأهل البطائح بعد فوزه على مليحة بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت في قاعة نادي مليحة الرياضية.

سجل اهداف الشارقة أحمد خليل، ووائل الظنحاني والبرازيلي فيتور، بينما سجل لكلباء البرازيليين ادكارلوس سانتوس وفيليب اوليفيرا. وسجل اهداف البطائح البرازيلي انتونيو الفيس (هدفين) وخالد الحمادي، بينما سجل لمليحة البرازيليان برونو باربوسا وجابريل دي آبرو.

وقال الأمين العام للجنة التنفيذية للصالات شهاب العوضي لـ"الإمارات اليوم" إن المباراة النهائية ستقام السبت المقبل، وانه سيتم تحديد مكان اقامتها في وقت لاحق. وقال إن مباراتي نصف النهائي ظهرتا بشكل فني مميز ولم تحسم النتيجة الا في الثواني الاخيرة ما يعكس قوة المباريات والامكانيات المتطورة للاعبين.