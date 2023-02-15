شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على كابسى بثلاثية نظيفة ودياً استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول بالنادي المصري فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة، على نظيره كابسي، وذلك خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على هامش معسكر المصري المقام حاليا ببورسعيد، استعدادا لمواجهة بيراميدز، في مباراة الجولة 19 بالدوري المقرر إقامتها يوم 22 فبراير الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثنائية نظيفة ، حيث استهل حسن علي أهداف المباراة بهدف المصري الاول في الدقيقة السابعة والعشرين ، فيما أضاف رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني ينجح الكاميروني فرانك ايتوجا في إضافة الهدف الثالث للمصري في الدقيقة العاشرة لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بثلاثية نظيفة.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من : عصام ثروت لحراسة المرمى ، زياد فرج ، عمرو موسى ، أحمد عماد ، لؤي فهمي لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي ايزي ايميكا وزياد كمال كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، يتقدمهما الثلاثي محمد جريندو والياس الجلاصي وحسن علي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد رجب عمران.

وفي الشوط الثاني دفع حسام حسن بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، عماد الدين بوبكر ، السعيد كمال ، حسين السيد لخط الظهر ، أحمد شداد ، محمد حسن الفيومي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي عبده يحيى ، الناشئ حسام حسن ، حسام جريشة كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك ايتوجا ، وشهد هذا الشوط الدفع بالثنائي انتوني اكبوتو وشريف دابو بدلا من عبده يحيى ومحمد حسن الفيومي.