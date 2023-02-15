شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يفسخ تعاقده مع المصري بعد خروجه من حسابات حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اتفق أحمد الشيخ لاعب النادي المصري، مع إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده مع النادي، بالتراضي، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

وكان أحمد الشيخ، تواجد بمقر الجمعية المصرية للاعبين المحترفين قبل أيام، لحل الأزمة بينه وبين مسئولي النادى البورسعيدى، بعدم المشاركة فى المباريات وحصوله على المستحقات المادية، حيث يتبقى 6 أشهر فقط فى عقد اللاعب.

واجتمع أحمد الشيخ مع مجدى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين، وشرح له كافة التفاصيل، وعلى الفور قام بالاتصال مع مسئولي النادى المصري لحل الأزمة وديا قبل تقديم اللاعب شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ثم التصعيد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم.

من ناحية اخري يخضع مروان حمدي مهاجم المصري حاليًا، لجلسات تأهيل مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، وذلك بعد إصابة اللاعب بشد في عضلات الظهر يستلزم خضوعه لجلسات تأهيل مكثفة باستخدام الموجات الصوتية وموجات الليزر وأجهزة التيكار.

ومن المقرر أن يتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري لتحديد مدى تماثله للشفاء وبالتالي مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، تخصيص فقرة تدريبية للفريق على شواطئ بورسعيد، وذلك بهدف رفع اللياقة البدنية للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها في الثاني والعشرين من فبراير الجاري على ستاد برج العرب.