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فرحان حكما لفيوتشر والحدود وعبد العزيز السيد لبيراميدز وإنبى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة محمد فاروق عن أسماء الحكام التي ستدير مباراتى فيوتشر وحرس الحدود ، وبيراميدز وإنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى . 

فيوتشر – حرس الحدود

حكم ساحة وائل فرحان

حكم مساعد 1 أسامة عبد اللطيف

حكم مساعد 2 رمضان هنداوى

حكم رابع محمد إبراهيم الدسوقى

حكم فار محمد صباحى

حكم فار مساعد هشام الدسوقى

بيراميدز – إنبى

 حكم ساحة عبد العزيز السيد

حكم مساعد 1 خالد حسين

حكم مساعد 2 عبد العزيز محسن

حكم رابع احمد حمدى

حكم فار محمد سلامة

حكم فار مساعد مصطفى عطيه

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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