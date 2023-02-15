شكرا لقرائتكم خبر عن فرحان حكما لفيوتشر والحدود وعبد العزيز السيد لبيراميدز وإنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة محمد فاروق عن أسماء الحكام التي ستدير مباراتى فيوتشر وحرس الحدود ، وبيراميدز وإنبى في الجولة الثامنة عشر للدورى .فيوتشر – حرس الحدود
حكم ساحة وائل فرحان
حكم مساعد 1 أسامة عبد اللطيف
حكم مساعد 2 رمضان هنداوى
حكم رابع محمد إبراهيم الدسوقى
حكم فار محمد صباحى
حكم فار مساعد هشام الدسوقىبيراميدز – إنبى
حكم ساحة عبد العزيز السيد
حكم مساعد 1 خالد حسين
حكم مساعد 2 عبد العزيز محسن
حكم رابع احمد حمدى
حكم فار محمد سلامة
حكم فار مساعد مصطفى عطيه