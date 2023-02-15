شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة انبي وغياب جبر وجلال والكرتي وبن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة انبي في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز، ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجويلي إطار الجولة 18 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله السعيد - محمود صابر - إبراهيم عادل - هشام محمد

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس

ويغيب عن المباراة، علي جبر للطرد في مباراة طلائع الجيش، وأسامة جلال بسبب الإنذار الثالث، ومحمد الشيبي ووليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف بسبب الإصابة.