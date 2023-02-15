الامارات | "برنامج خاص" يجهز ديوكوفيتش لبطولة دبي للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، برنامج إعداد خاص له على الملاعب الصلبة في العاصمة الصربية بلغراد، تمهيداً لمشاركته في منافسات بطولة سوق دبي الحرة أواخر فبراير الجاري. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، أعلنت عن مشاركة ديوكوفيتش، الفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، في البطولة التي تقام خلال الفترة المقبلة.

وأعلن ماركو بانيشي، مدرب اللياقة الخاص بديوكوفيتش، أن اللاعب أبلغه بحضوره إلى بلغراد للتدريب على الملاعب الصلبة، استعدادا للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة، لتكون أول بطولة يشارك فيها ديوكوفيتش (35 عاماً) بعد فوزه بلقب أستراليا المفتوحة، والتي رفع بها رصيده إلى 22 لقباً في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وسبق لديوكوفيتش أن توج بـ5 ألقاب في بطولة دبي، ويتطلع لتحقيق لقبه السادس هذا العام. وأكد ديوكوفيتش سابقا أن بطولات سوق دبي الحرة للتنس تحظى بمكانة خاصة بالنسبة له، حيث يمتلك تاريخا طويلا مع البطولة، التي فتحت له ذراعيها العام الماضي بعد رفض مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب عدم تلقيه لقاح "كورونا”.

وتقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس لفئتي الرجال والسيدات، على استاد سوق دبي الحرة للتنس، على مدار أسبوعين، من 19 فبراير الجاري إلى 4 مارس المقبل. وإضافة لمشاركة ديوكوفيتش، تشهد قوائم المشاركين في البطولة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات المصنفين عالميا، مثل البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً.