شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة: وفاة رامز حسام ملاكم طنطا قضاء وقدر بعد إغماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، أن وفاة الملاكم رامز حسام 17 سنة داخل العناية المركزة بـ مستشفى طنطا الجامعى بعد المشاركة فى بطولة الملاكمة التى أقيمت مؤخرا بنادى السكة الحديد بطنطا قضاء وقدر بعد تعرضه لإغماء .

وقال غنيم فى تصريح لـ الخليج 365، أن اللاعب تعرض لإغماء عقب انتهاء المباراة وتم نقله للمستشفى ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته، وتم إرسال طبيب له من الخارج و لكن قضاء الله نفذ .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفى فى حالة حرجة بعد إصابته، وبالفحص تبين أن اللاعب كان مشاركا فى بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض للضربة القاضية وسقط مغشيا عليه وفقد الوعى، وتم نقله للمستشفي الجامعي ووضع بالعناية المركزة، وتوفي داخل المستشفي متأثرا بإصاباته، إلا أن رئيس الاتحاد أكد انها عقب اللقاء.