وتشارك مصر ببعثة في الثلاث اسلحة وهي: سلاح السيف وسلاح سيف المبارزة وسلاح الشيش.

تقام فيه منافسات الفرق لجميع الأسلحة تحت 20 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات بطولة أفريقيا للسلاح بغانا والان مع تفاصيل الخبر

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات