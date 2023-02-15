شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات بطولة أفريقيا للسلاح بغانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجاءت مواعيد منافسات البطولة كالتالي :
الخميس 16 فبراير
سلاح الشيش "شابات" - سلاح السيف "شباب" - سلاح سيف المبارزة "شباب"
الجمعة 17 فبراير
سلاح الشيش "شباب" - سلاح سيف المبارزة "شابات" - سلاح السيف "شابات"
السبت 18 فبراير
سلاح الشيش "ناشئات" - سلاح السيف "ناشئين" - سلاح سيف المبارزة "ناشئين"
الأحد 19 فبراير
سلاح الشيش "ناشئين" - سلاح السيف "ناشئات" - سلاح سيف المبارزة "ناشئات"
الاثنين 20 فبراير
تقام فيه منافسات الفرق لجميع الأسلحة تحت 20 سنة
وتشارك مصر ببعثة في الثلاث اسلحة وهي: سلاح السيف وسلاح سيف المبارزة وسلاح الشيش.
وتضم بعثة مصر اللاعبين:
سلاح السيف: "أحمد هشام وأدهم عماد وعمر دويدار وأدهم معتز وزياد نوفل وزينة أشرف وياسمين علي وريناد الدكش ونجوى نوفل".
سلاح سيف المبارزة:" إسلام أسامة ويوسف شامل ومحمد السيد ومحمد ياسين وهنا عراقي ولولوة سليمان وآية شريف وسلمى طارق".
سلاح الشيش:" عبدالرحمن طلبه وعمرو خالد وكريم مدحت ويوسف أسامة وسهيل نوار وسيف العايش وجنى إيهاب ولوجين خالد وملك حمزة وسلمى هاني".
ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح مدحت شكري، ويرافق البعثة الإداري عمرو الشرقاوي وأخصائي علاج الطبيعي أحمد عزت ومدرب سلاح السيف محمود جندية ومدرب سلاح سيف المبارزة شريف محمود ومدرب سلاح الشيش محمود السيد.