شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي محيلبة يتوج بذهبية بطولة قطر المفتوحة للخرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحرز الرامي المصري عزمي محيلبة الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات بطولة قطر المفتوحة للخرطوش، والتي تستضيفها ميادين لوسيل للرماية خلال الفترة من 13 حتي 20 فبراير الجاري بمشاركة 156 راميا ورامية يمثلون 52 دولة من شتى أنحاء العالم.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، عن سعادته بأبناء الاتحاد ونجاحاتهم المتتالية في الرماية، وثقته في البعثة المصرية للرماية على تحقيق إنجازات لمصر في المحافل الدولية، موضحا أن المستوي الذي يقدمه البطل المصري عزمي محيلبة للرماية يؤكد أننا سنحقق ميداليات في دورة ألعاب باريس 2024.

يذكر أن الرماية حجزت أول مقاعد المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 عن طريق البطل عزمي محيلبة الذي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا ليتأهل بذلك لدورة الألعاب الأوليمبية القادمة ويصبح هذا أول مقعد من مصر في باريس 2024.



عزمي محيلبة

كما حقق الرامي المصري عزمي محيلبة الميدالية الفضية فى منافسات فردي السكيت بكأس العالم للرماية بالعاصمة المغربية الرباط، بفارق إصابة وحيدة عن اليوناني نيقولاوس مافرومتيس المتوج بالميدالية الذهبية.

ويشارك فى كأس العالم بالمغرب أكثر من 360 راميا ورامية يمثلون 45 بلدا.

وتضم القائمة الرسمية للمنتخب المصري للرماية المشارك في كأس العالم للرماية كلا من:

منتخب السكيت رجال:

- عزمي محيلبة

- سركيس مارتيان

منتخب السكيت سيدات:

- أميرة بهاء الدين أبو شقة

منتخب التراب رجال:

- أحمد عبد الستار

- أحمد زاهر

- يوسف عاشور

- عبد العزيز محيلبة

منتخب التراب سيدات:

- سحر طلعت مصطفى

يذكر أن الرماية حجز أول مقاعد المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 عن طريق البطل عزمي محيلبة الذي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا ليتأهل بذلك لدورة الألعاب الأولمبية القادمة ويصبح أول هذا أول مقعد من مصر في باريس 2024.