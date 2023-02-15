شكرا لقرائتكم خبر عن بعثتا منتخبى السنغال وجامبيا يصلان مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة منتخبي السنغال و جامبيا تحت 20 عاما إلى مصر، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر و موزمبيق و الكاميرون، بينما يتواجد منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة وتضم تونس و بنين و زامبيا.

في سياق متصل ، يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر تدريباته بإستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة موزمبيق في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل. غادر صلاح باشا، مهاجم جويجليانو الإيطالى، معسكر منتخب الشباب، بعد تأكد غيابه عن بطولة أمم أفريقيا بعد تعرضه للإصابة . وتعادل منتخب الشباب مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا وسجل هدف مصر محمود مرسى ، ولعب منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان. وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.