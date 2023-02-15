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وزير الرياضة ينعي لاعب الملاكمة ويشكل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة وفاته

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القاهرة - سامية سيد - ينعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفاة الاعب رامز حسام لاعب الملاكمة ، وويتقدم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. 

 

وكان  وزير الشباب والرياضة قد وجه بمتابعة الحالة الصحية للاعب الملاكمة  حيث تم علي الفور نقله إلى مستشفى الطوارىء الجامعى بطنطا، وخضوعه لعملية جراحية تحت متابعة مستمرة من قيادات الوزارة للتاكد من توافر كافة الاحتياجات واتخاذ الاجراءات الطبية الواجبة، وقد وافته المنية اليوم داخل المستشفي. 

 

وقام وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتقصي الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الملاكمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.

 

وتوفى الملاكم رامز حسام 17 سنة داخل العناية المركزة بـ مستشفى طنطا الجامعى متأثرا بإصابته البالغة بعد تعرضه للضربة القاضية أثناء مشاركته فى بطولة الملاكمة التى أقيمت مؤخرا بنادى السكة الحديد بطنطا، وتم نقله للمستشفى ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته.

 

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفى فى حالة حرجة بعد إصابته أثناء المباراة والتى تحدد المركز الثالث والرابع، وبالفحص تبين أن اللاعب كان مشاركا فى بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض للضربة القاضية وسقط مغشيا عليه وفقد الوعى، وتم نقله للمستشفي الجامعي ووضع بالعناية المركزة، وتوفي داخل المستشفي متأثرا بإصاباته.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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