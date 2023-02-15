شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعي لاعب الملاكمة ويشكل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة وفاته والان مع تفاصيل الخبر
وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه بمتابعة الحالة الصحية للاعب الملاكمة حيث تم علي الفور نقله إلى مستشفى الطوارىء الجامعى بطنطا، وخضوعه لعملية جراحية تحت متابعة مستمرة من قيادات الوزارة للتاكد من توافر كافة الاحتياجات واتخاذ الاجراءات الطبية الواجبة، وقد وافته المنية اليوم داخل المستشفي.
وقام وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتقصي الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الملاكمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفى فى حالة حرجة بعد إصابته أثناء المباراة والتى تحدد المركز الثالث والرابع، وبالفحص تبين أن اللاعب كان مشاركا فى بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض للضربة القاضية وسقط مغشيا عليه وفقد الوعى، وتم نقله للمستشفي الجامعي ووضع بالعناية المركزة، وتوفي داخل المستشفي متأثرا بإصاباته.