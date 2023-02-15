شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعي لاعب الملاكمة ويشكل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفاة الاعب رامز حسام لاعب الملاكمة ، وويتقدم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه بمتابعة الحالة الصحية للاعب الملاكمة حيث تم علي الفور نقله إلى مستشفى الطوارىء الجامعى بطنطا، وخضوعه لعملية جراحية تحت متابعة مستمرة من قيادات الوزارة للتاكد من توافر كافة الاحتياجات واتخاذ الاجراءات الطبية الواجبة، وقد وافته المنية اليوم داخل المستشفي.

وقام وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتقصي الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الملاكمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.