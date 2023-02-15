شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر ترتيب مرتبط اليد..والزمالك ثالثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تصدر الأهلى جدول ترتيب المرحلة الثالثة بنهائيات دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 برصيد 6 نقاط بعد إنتهاء الجولة الثانية .

فيما حل سبورتنج فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط يليه الزمالك ثالثا برصيد 4 نقاط ومن بعده طلائع الجيش رابعا بثلاث نقاط ثم البنك الأهلى خامسا بنفس الرصيد وأخيرا الشمس سادسا برصيد نقطتين .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

ويشهد هذا الدور منافسة بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع الأهلى والطيران مع الزمالك.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.