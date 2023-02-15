شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه سبورتنج ودياً استعداداً لمباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى سبورتنج ودياً غداً الخميس للوقوف على مستوى بعض اللاعبين الذين لم تتسنى لهم الفرصة في المشاركة خلال المباريات الماضية فضلاً عن رغبة زوران مانولوفيتش المدير الفني في تجهيز كل اللاعبين لتلاشى الإصابات وضغط مواجهات الدوري.

ويواجه فريق الاتحاد السكندرى نظيره الداخلية يوم الإثنين المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

وفاز فريق الاتحاد السكندري، علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63، وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث تم طرد إسلام جمال، مدافع أسوان، في الشوط الأول، فيما حصل هشام صلاح على الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة.