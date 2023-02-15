شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة الملاكم رامز حسام بالضربة القاضية فى ختام بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سادت حالة من الحزن بين لاعبي ومسئولي اتحاد الملاكمة ، بعد وفاة الملاكم رامز حسام 17 سنة داخل العناية المركزة بـ مستشفى طنطا الجامعى، على ان يتم تشييع جنازته ودفنه فى مسقط رأسه فى محافظة القاهرة.

وأعلن نادي السكة الحديد بطنطا عن وفاة لاعب الملاكمة رامز حسام متأثر بأصابته بنزيف فى المخ ودخوله فى غيبوبة، جراء تلقيه ضربة قوية من منافسه على يد منافسة فى ختام بطولة الجمهورية للشباب فى لعبة الملاكمة، وتم نقله علي أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا.

الملاكم الشاب أصيب بغيبوبة وارتجاج في المخ على خلفية مشاركته في مباراة للملاكمة سقط خلالها بالضربة القاضية، فاقداً الوعي وتم نقله في غيبوبة لمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا في حالة خطيرة.

وكان نادي السكك الحديدية بطنطا قد شهد الواقعة خلال انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة، حيث أقيمت مباراة فاصلة بيت اللاعب الضحية ولاعب آخر وانتهت بخسارة الأول بالضربة القاضية يوم الخميس الماضي، و تمكن من الوقوف عقب إعلان نتيجة خسارته وسرعان ماسقط أرضاً وتم نقل بسيارة إسعاف للمستشفي.

وكانت مستشفي طوارىء طنطا الجامعي قد استقبلت اللاعب رامز حسام 17 سنة لاعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي عقب سقوطه نتيجة ارتجاج بالمخ أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للملاكمة والمقامة بنادي السكك الحديدية بطنطا.