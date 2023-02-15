شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة الاجتماع الأمنى التنسيقى لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء الاجتماع الأمني التنسيقي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس الجاري بحضور اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومسئولي الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" .

ومن جانب أخر تقرر تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR ، بداية من مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري ، حتى 11 مارس المقبل.

نجح ثلاثي التحكيم المصري محمود ناجي " ساحة " و سامي هلهل و يارا عاطف " مساعدين " في اختبارات اللياقة البدنية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2003 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

في سياق متصل ، يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر تدريباته بإستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة موزمبيق في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة .

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.