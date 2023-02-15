شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد الـ" العش و بازوكا " أمام الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق غزل المحلة جهود الثنائى مصطفى العش و محمد بازوكا مدافعى الفريق في المباراة المقبلة أمام الاسماعيلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد غيابهم المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف .

و يعد الثنائى مصطفى العش و محمد بازوكا من العناصر الأساسية للفريق حيث أثر غيابهم على أداء الفريق أمام المقاولون العرب و تعرض الفريق للخسارة بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة الاسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 21 من الشهر الجارى حيث ستقام على ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساءا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و الخسارة في 6 مباريات و التعادل في 5 مباريات .