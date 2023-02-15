شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وأوغندا فى تصفيات أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى مساء اليوم منتخب سيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني مع نظيره المنتخب الاوغندى فى ثانى مباريات التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة والتى تقام برواندا.

موعد المباراة

تقام مباراة مصر واوغندا فى التصفيات الأفريقية فى السابعة مساء اليوم بدلا من السادسة والنصف حيث قرر الاتحاد الأفريقى تعديل الموعد لتقام فى السابعة.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلا من

أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوى - رضوى سالم - رنيم الجداوى - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوى - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

وحقق المنتخب الفوز فى أول مباريات التصفيات على حساب جنوب السودان بنتيجة 83 –68