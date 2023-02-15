مرتضى منصور يشكر القيادة العامة للجيش العربي الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر إلى القيادة العامة للجيش العربي الليبي في ليبيا بقيادة المشير خليفه حفتر على حفاوة استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم فور وصولها إلى ليبيا اليوم استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

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وفي نفس الوقت وجه رئيس نادي الزمالك الشكر إلى رئاسة الوزراء بليبيا وعلي فرج القطراني نائب رئيس الوزراء على الاستقبال الحافل لبعثة الفريق فى بنغازي وحسن الإقامة مشددا على العلاقات الوطيده والأبدية بين الشعبين الشقيقن المصري والليبي ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني في الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد شهداء بنينا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي -

محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

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