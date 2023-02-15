تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل مواجهة المريخ السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم حراس مرمى فريق الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا في ليبيا استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

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وركز مدرب حراس المرمى على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من مسافات مختلفة، بالإضافة إلى تدريبات سرعة رد الفعل.

ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني في الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد شهداء بنينا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي -

عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

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