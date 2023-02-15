راشفورد على رأس تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب إيريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن الفوز خلال مباراة الغد أمام برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

فاتي يتمسك بالاستمرار مع برشلونة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

خط الوسط: فريد - برونو فيرنانديز- مارسيل سابيتزر.

خط الهجوم: فيجهورست - ماركوس راشفورد- أليخاندرو جارناتشو .

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة في إنجلترا في الـ 23 من الشهر الجاري على ملعب "الأولد ترافورد".

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