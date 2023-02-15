ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد لمواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع العملاق يوفنتوس.

ويلتقي فريقي نانت ويوفنتوس في بطولة الدوري الأوروبي على ملعب أليانز، معقل السيدة العجوز.

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موعد مباراة نانت ويوفنتوس في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة نانت ويوفنتوس مساء غدٍ الخميس الموافق 16 فبراير 2023 ، ضمن مراحل خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر ، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف نانت ويوفنتوس في الدوري الأوروبي

يقع فريق نانت المركز الثاني في المجموعة السابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي هذا

الموسم ، برصيد 9 نقاط ، حصلوا عليها من 6 مباريات خاضوها في هذا الدور ، حيث فازوا بثلاث مباريات ولم يتعادلوا وخسروا 3 مباريات.

على الجانب الأخر يقع يوفنتوس المركز الثالث في المجموعة الثامنة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، برصيد 3 نقاط من 6 مباريات خاضها في هذه الجولة ، حيث فاز في مباراة ، ولم يتعادل في أي مباريات وخسر 5 مباريات.

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