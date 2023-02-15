إتحاد جدة يختتم تدريباته الجماعية إستعدادًا لمباراة الإتفاق في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - انهي فريق اتحاد جدة تدريباته الجماعية إستعدادًا لمباراة الإتفاق المرتقبة مساء غد الأحد على ستاد الأمير محمد بن فهد الدمام ،ضمن منافسات الجولة الـ17 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

ورفع نونو سانتوس اليوم اللياقة البدنية لاعبي الفريق إستعدادًا لمباراة الإتفاق ، وأعطي البرتغالي تعليمات فنية وتكتيكية ليتم تطبيقها خلال المباراة القادمة .

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ومن المقرر ان يلتقي الاتفاق واتحاد جدة مساء غد الخميس على

ستاد محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الـ17 في الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الخميس في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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