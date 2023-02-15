معلول وهاني ضمن تصويت الفيفا لأفضل ثنائي عربي بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - جاء لاعبا الأهلي علي معلول و محمد هاني ضمن تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإختيار أفضل لاعبيين عربيين في النسخة المنتهية من بطولة كأس العالم للأندية 2022.

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وغرد الحسابر الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: " أفضل ثنائي أظهرة في فريق عربي بكأس العالم للأندية 2022 كان ؟".

وجاء ضمن الأسامي المرشحة لأفضل لاعبيين في بطولة كأس العالم للأندية 2022، كلا من محمد هاني و علي معلول".

يذكر أن شارك علي معلول و محمد هاني مع الأهلي في نسخة 2022 من بطولة كأس العالم للأندية في أربع مباريات هم سياتل الأمريكي وأوكلاند،و ريال مدريد و فلامنجو البرازيلي.

ووتوج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد فوزه علي نظيره الهلال السعودي في نهائي البطولة.

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