ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العالمية لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي برشلونة بنظيره مانشستر يونايتد، ضمن مباراة الذهاب من دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

الغيابات تضرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة برشلونة

ويرغب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا في تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد، والمقرر إقامتها في الثامنة إلا ربع مساءًا على ملعب "كامب نو".

ومن المتوقع أن يبدأ تشافي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو- كريستينسين - جوردي ألبا.

الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - جافي.

الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العودة في العاشرة من مساء الـ 23 من الشهر الجاري على ملعب "الأولد ترافورد".

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