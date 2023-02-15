فاتي يتمسك بالاستمرار مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الجدل حول مستقبل النجم الشاب أنسو فاتي، لاعب برشلونة مع البارسا خلال الفترة المقبلة، بعد الإصابات التي تعرض لها اللاعب خلال الموسم الماضي.

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ويتمسك فاتي، بالاستمرار مع برشلونة، على الرغم من الأنباء التي ترددت بإتخاذ اللاعب قرار الرحيل عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فاتي لا يرغب في الرحيل عن البارسا، حيث يرغب في إثبات نفسه.

وأشارت إلى اللاعب يريد الاستمرار من أجل الرد على الشائعات التي ترددت برحيله عن البارسا خلال الاَونة الأخيرة.

في سياق متصل، أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النادي الذي يرغب في التعاقد مع فاتي لابد عليه دفع 90 ملوين جنيه إسترليني، من أجل اقناع البارسا بالتفريط في اللاعب.

الجدير بالذكر أن عقد إنسو مع برشلونة ينتهي في يونيو من عام 2027، حيث وضع النادي الإسباني شرط جزائي في عقده مع اللاعب يصل لـ مليار يورو.

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