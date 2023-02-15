الغيابات تضرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - تضرب الغيابات مانشستر يونايتد قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة اليوروباليج ،والمقرر لها في الـ 7.45 من مساء الغد.

تين هاج يُعلن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة

ويغيب الخماسي أنتوني مارسيال، وسكوت مكتوميناي، ومارسيل سابيتزر، وليساندرو مارتينيز، وأنتوني.

كما يغيب كريستيان إريكسين للإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم، و دوني فان دي بيك، بسبب إصابته بالرباط الصليبي في الركبة.

وأعلن إيريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه أمام برشلونة، وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: ديفيد دي خيا،

توم هيتون، جاك بوتلاند.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، تيريل مالاسيا، رافائيل فاران، ديوجو دالوت، لوك شو، آرون وان بيساكا، براندون ويليامز.

الوسط: برونو فرنانديز، فريد، كاسيميرو، فاكوندو بيليستري، زيدان إقبال، كوبي ماينو.

الهجوم: ماركوس راشفورد، جادون سانشو، فوتر فيجهورست، أنتوني إيلانجا وألكسندر جريناتشو.

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