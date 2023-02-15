برشلونة متهم برشوة نائب رئيس لجنة التحكيم وصحيفة إسبانية تكشف الكواليس



يحقق نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة الحالية، نتائج مميزة في الليغا التي يتصدرها بفارق مريح عن منافسه ريال مدريد، في انتظار ما سيقدمه الفريق في مسابقة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي. لكن يبدو أن فترة الأفراح لجماهير الفريق لن تطول كثيرا.



ووجهت صحيفة "آس" الإسبانية، الأربعاء، اتهامات للفريق الكتالوني بتقديم رشوة لإنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية السابق للحكام بقيمة 1.4 مليون يورو بين عامي 2016 و2018.



وأدلى نيغريرا مع ابنه بشهادتيهما أمام مكتب المدعي العام، وقد أفادا بأنه لم تكن هناك معاملة تفضيلية لفريق برشلونة، وأن هذه الأموال التي لم يتم تقديم فواتير لها كانت بسبب "وظيفة استشارية" تتمثل في شرح كيفية تصرف اللاعبين مع الحكام، كما صرح بأنه قدم لهم توصيات بشأن ما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم، اعتمادا على هوية حكم المباراة.



ورغم ما قاله إنريكيز، فإنه لم يقدم أي وثيقة تثبت صحة كلامه بخصوص هذه الخدمات الاستشارية والتكوينية، ما يزيد إثارة الجدل في القضية التي انتشرت في أوساط الكرة الإسبانية.



يذكر أن المسؤول المتهم بالرشوة قد شغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم من 1994 إلى 2018، وبين عامي 2016 و2018.َ