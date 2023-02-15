شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يؤازر منتخب الشباب قبل انطلاق بطولة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وتحدث جنش مع إيهاب جلال مدرب حراس المنتخب والحراس الثلاثة بالمعسكر وهم أحمد نادر السيد، و مصطفى مخلوف وكريم نبيل، لدعمهم قبل البطولة ونقل خبراته الدولية للحراس الثلاثة.
وحرص جنش في ختام الزيارة على مصافحة جميع اللاعبين والجهاز الفنى، متمنيا لهم التوفيق خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.
ويواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر تدريباته بإستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة موزمبيق في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.
وتعادل منتخب الشباب مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا وسجل هدف مصر محمود مرسى ، ولعب منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.