شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يؤازر منتخب الشباب قبل انطلاق بطولة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي نادي فيوتشر ، على زيارة مران منتخب الشباب اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ، لدعم لاعبي الفريق والجهاز الفني.

وتحدث جنش مع إيهاب جلال مدرب حراس المنتخب والحراس الثلاثة بالمعسكر وهم أحمد نادر السيد، و مصطفى مخلوف وكريم نبيل، لدعمهم قبل البطولة ونقل خبراته الدولية للحراس الثلاثة.

وحرص جنش في ختام الزيارة على مصافحة جميع اللاعبين والجهاز الفنى، متمنيا لهم التوفيق خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.