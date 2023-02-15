شكرا لقرائتكم خبر عن شبين يهزم طنطا بهدف ويعتلى صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى عن فوز جمهورية شبين على طنطا بهدف مقابل للاشئ ليعتلى أبناء المنوفية صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة بينما هبط أبناء السيد البدوى للمركز الثالث برصيد 30 نقطة ، فى الوقت الذى اعتلى بلدية المحلة لوصافة المجموعة بعد الفوز على سبورتنج بهدف مقابل للاشئ .

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى كالتالى

نبروه 1/0 دكرنس

جمهورية شبين 1/ 0 طنطا

المصرى بالسلوم 1 / 2 كفر الشيخ

بلدية المحلة 1/ 0 سبورتنج

المنصورة 1/ 1 الأوليمبى

الحمام 1/ 0 بايونيرز

بروكسي 1/ 1 أبو قير للأسمدة

وتستكمل مباريات الأسبوع الثامن عشر من مجموعة بحرى يوم السبت المقبل، بمواجهة المجد السكندرى مع هلال الضبعة التي تم تأجيلها بسبب الظروف المناخية الصعبة.

وفى إطار مباريات نفس الجولة أيضا فى المجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة ، استعاد المصرية للإتصالات نغمة الإنتصارات بالفوز على منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ .