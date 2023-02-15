موعد مباريات مصر بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة بالإسكندرية

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة.

محمد يوسف

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