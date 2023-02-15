شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بايرن ميونخ يسخر من باريس بعد مواجهة الفريقين بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني ناجلسمان، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن مواجهة بايرن ميونخ وباريس أمس، فى ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والتى أنتهت بتفوق الفريق البافاري بهدف نظيف خارج الديار.

حيث أعرب عن سعادته من أجل هذا الفوز، فى الوقت الذي أكد أن الفريق كان يستحق تسجيل العديد من الأهداف، بعد أن أهدر الكثير من الفرص السهلة فى هذه المواجهة، والذي كان يتوقعها مختلفة عن تمامًا عما حدث فى مباراة الأمس.

حيث أظهر ناجلسمان تعحبه الشديد من الطريقة التى له بها الفريق الباريسي، خاصة أن الفريق كان يتجه للخلف بشكل غريب على عكس طريقته المعتادة، الأمر الذي منح فريقه الإستحواذ والخطورة بصورة أكبر.

مشيرا إلى أنه لا يعلم السبب وراء طريقة الفريق الباريسي، والذي أكد على أنها أدهشته بصورة كبيرة، فى معظم دقائق المباراة والتى كانا السيطرة بافارية فيه على تلك المواجهة.



ناجلسمان: مبابي أربكنا والعودة صعبة

وواصل ناجلسمان تصريحاته، حيث أضاف بأن مبابي أجهد فريقه بشدة واربك من حساباته الفنية بعد نزوله للمباراة، حيث إنه كان مصدرا للإزعاج بشكل كبير للخط الخلفي لفريقه، فى الدقائق القليلة التى شارك فيها المهاجم الفرنسي.

وأختتم حديثه بأن مواجهة العودة ستكون صعبة، وأن هناك مباراة حاسمة آخري ستكون فى أليانز أرينا، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وإثبات الفريق البافاري أحقيته فى الصعود.



موعد مباراة الإياب بين البايرن وباريس

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس، فى الثامن من شهر مارس القادم، على ملعب أليانز أرينا، فى مباراة العودة لدور ال16من فعاليات دوري أبطال أوروبا، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.