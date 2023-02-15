موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دورى أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل الأهلي، ضيفا على نظيره الهلال السوداني، في الثالثة عصر السبت المقبل (بتوقيت القاهرة)، على ستاد أم درمان بالسودان، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في لقاء العودة بالقاهرة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، بجانب كلا من: "صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".

القناة الناقلة:

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والهلال السودانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الإفريقية.