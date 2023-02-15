شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تأهيل مكثفة لمروان حمدى بعد إصابته بشد فى عضلات الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مروان حمدي مهاجم المصري حاليًا، لجلسات تأهيل مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، وذلك بعد إصابة اللاعب بشد في عضلات الظهر يستلزم خضوعه لجلسات تأهيل مكثفة باستخدام الموجات الصوتية وموجات الليزر وأجهزة التيكار.

ومن المقرر أن يتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري لتحديد مدى تماثله للشفاء وبالتالي مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، تخصيص فقرة تدريبية للفريق على شواطئ بورسعيد، وذلك بهدف رفع اللياقة البدنية للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها في الثاني والعشرين من فبراير الجاري على ستاد برج العرب.

وكان الفريق الأول بالمصري، قد فاز على فريق الأمل بالنادي والمكون من عدد كبير من العناصر المتميزة بقطاع الناشئين والذي يقوده فنيا الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) ، والتي حضرها، الحسيني ابو قمر نائب رئيس النادي ، محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الناشئين وذلك ضمن استعدادات الفريق الأول.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني، توالت أهداف الفريق الأول ، حيث أحرز جريندو ثلاثة أهداف محققا لقب الهاتريك ، فيما أضاف الياس الجلاصي وأحمد شداد وحسام جريشة ورجب عمران أربعة أهداف أخرى لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول بسباعية نظيفة.

مثل الفريق الاول خلال الشوط الأول :

عصام ثروت لحراسة المرمى ، زياد فرج ، أحمد عماد ، سعيد كمال ، لؤي فهمي لخط الظهر ، محمد حسن الفيومي ، حسن علي ، شريف دابو لخط الوسط ، فرانك ايتوجا ، انتوني أكبوتو ، عمرو المرسي لخط الهجوم .

وفي الشوط الثاني دفع حسام حسن بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، عمرو موسى ، عماد الدين بوبكر ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، أحمد شداد ، ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي لخط الوسط ، رجب عمران ، جريندو ، حسام جريشة لخط الهجوم.