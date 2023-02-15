شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يجهز ثلاثى الاتحاد السكندرى لتعويض غياب هشام صلاح أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويغيب هشام صلاح عن صفوف الاتحاد السكندرى أمام الداخلية في المباراة المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز،بسبب الطرد الذى تعرض له في مباراة أسوان الماضية وانتهت بفوز سيد البلد بثنائية نظيفة.
وفاز فريق الاتحاد السكندري، علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.
وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.