شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يجهز ثلاثى الاتحاد السكندرى لتعويض غياب هشام صلاح أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجهز الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى ثلاثى سيد البلد مصطفى إبراهيم وكزيتو وعمار حمدي للاعتماد على أحدهما في المباراة المقبلة أمام الداخلية لسد عجز الجبهة اليمنى بعد تأكد غياب هشام صلاح.

ويغيب هشام صلاح عن صفوف الاتحاد السكندرى أمام الداخلية في المباراة المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز،بسبب الطرد الذى تعرض له في مباراة أسوان الماضية وانتهت بفوز سيد البلد بثنائية نظيفة.

وفاز فريق الاتحاد السكندري، علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63، وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث تم طرد إسلام جمال، مدافع أسوان، في الشوط الأول، فيما حصل هشام صلاح على الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.