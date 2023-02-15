7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمها ، أحمد قندوسى ينتظم فى تدريبات الأهلى بمدينة نصر، والونش وثلاثى أزمة القيد يخوضون تدريبات تأهيلية في الزمالك، واتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر المصرى 5 مايو المقبل فى الإمارات .
انتظم أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب مدينة نصر في أول مران له مع الفريق الأحمر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية
الونش وثلاثى أزمة القيد يخوضون تدريبات تأهيلية في الزمالك
خاض محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسى ثلاثى أزمة القيد في الزمالك بالإضافة إلى محمود حمدى "الونش" وتدريبات تأهيلية، على ملعب التدريب بالنادى بعد تخلفهم عن السفر مع بعثة الفريق الأبيض التي وصلت إلى ليبيا صباح اليوم الأربعاء.