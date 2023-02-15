7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

انتظم أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب مدينة نصر في أول مران له مع الفريق الأحمر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية