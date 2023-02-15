شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الإسماعيلى فى زيارة لدار أيتام .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقاً من رفع الوعى لدى أفراد المجتمع والمسئولية المجتمعية التى يقوم بها نادى الإسماعيلى فى خدمة المجتمع، قام الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بزيارة لدار الرحمة للأيتام بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقام أيمن الجمل رئيس جهاز الكرة وأحمد حسام ميدو المدير الفنى والجهاز المعاون واللاعبين بتقديم الهدايا الرمزية لأطفال دار الرحمة وشارك نجوم الفريق فى مباراة لكرة القدم مع الأطفال.

وأكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق بأنه سيبحث مع إدارة النادى الإسماعيلى والمسئولين إمكانية حضور الاطفال أيتام مباريات الفريق باستاد الإسماعيلية وانتقاء المواهب للانضمام لمدرسة الكرة بالنادى الإسماعيلى.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي.