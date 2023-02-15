شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وثلاثى أزمة القيد يخوضون تدريبات تأهيلية في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسى ثلاثى أزمة القيد في الزمالك بالإضافة إلى محمود حمدى "الونش" وتدريبات تأهيلية، على ملعب التدريب بالنادى بعد تخلفهم عن السفر مع بعثة الفريق الأبيض التي وصلت إلى ليبيا صباح اليوم الأربعاء.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى ليبيا استعدادا لخوض مباراة المريخ السودانى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتم استقبال البعثة فى صالة كبار الزوار، وكان فى استقبالها كل من ناصر الشيخي رئيس العلاقات العامة برئاسة الوزراء الليبية، وأحمد الهمشرى القنصل العام والدكتور عادل عضو المكتب التنفيذى باتحاد الكرة الليبى وإدريس العمامى ممثل القيادة العامه للجيش العربى الليبى.

وتضم البعثة كلا من خالد لطيف أمين الصندوق واللواء علاء مقلد والنائب سليمان وهدان عضوا المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى وأسامة نبيه المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق وحسين ياسر المدرب المساعد.