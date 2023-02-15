شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى بدوري الأبطال ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، وتقام المواجهة في مدينة بني غازي الليبية ، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.. س: ماذا فعل الزمالك في مباراته الأولى بدور المجموعات ؟ج: الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك. س: ماهى مجموعة الزمالك ؟ج: جاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني. س: ماهو موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى ؟ج: يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثالثة عصر الجمعة المقبل في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي. س: لماذا لا يلعب المريخ في السودان ؟ج: لا يستطيع المريخ خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال منافسات الاتحاد الإفريقي. س: كيف يستعد الزمالك لمواجهة المريخ ؟ج: تدرب الفريق الأبيض على ملعبه صباح الثلاثاء عقب الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري، وطالب فيريرا لاعبيه بتحقيق الانتصار الأول في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وتعويض هزيمته أمام شباب بلوزداد. س: متى تطير بعثة الزمالك للاراضى الليبية لمواجهة المريخ ؟ج: تطير بعثة الزمالك صباح اليوم الأربعاء وذلك استعدادًا لخوض مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد شهداء بنينا الجمعة المقبلة. س: ماهو ترتيب مجموعة الزمالك؟ج: يحتل نادي الترجي التونسي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط ثم نادي شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني، والمريخ السوداني في المركز الثالث بينما الزمالك في المركز الرابع بلا أي نقاط.