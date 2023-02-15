تعليق ناصف ساويرس بعد التوصل لإتفاق مبدئي بشأن شراء نادي فيتوريا جيمارايش

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الملياردير المصري ناصف ساويرس عن سعادته بإقتراب صندوق "V Sports" الذي يديره بالشراكة مع رجل الأعمال الأمريكي ويس ادنس، من الاستحواذ على نادي فيتوريا جيمارايش البرتغالي.

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أضاف ساويرس في بيان رسمي:" يسرنا أن تكون لدينا شراكة مع نادي فيتوريا جيمارايش، مضيفا أن المفاوضات تقدمت بشكل جيد، واستمرت لقرابة العامين، بفضل الخطوات الإيجابية التي اتخذها فريق الإدارة الجديد للنادي البرتغالي برئاسة أنطونيو ميجيل كاردوسو، وكانت طاقته ورؤيته عنصرًا مهما وحاسما في الوصول إلى هذا الاتفاق".

في سياق متصل، أصدر نادي أستون فيلا الذي يملكه ناصف ساويرس مع شريكه رجل الأعمال الأمريكي ويس ادنس، أن تلك الصفقة تشير إلى خطوة مهمة للتوصل إلى توسع العالمي تحت صندوق "V Sports" المالك للنادي الإنجليزي.

من جانبه ، أكد أنطونيو ميجيل كاردوسو، رئيس نادي فيتوريا جيمارايش بعد التوصل لإتفاق مبدئي بشأن بيع أسهم النادي، أنه منذ الاجتماع الأول ، اكتشفنا أن السيد ناصف ساويرس رجل ذو التزامات جادة ومتاح ليكون

الشريك المناسب الذي تحتاجه، في هذه اللحظة المهمةمن تاريخنا."

ويحتل فيتوريا جيمارايش المركز الخامس في جدول الدوري البرتغالي لكرة القدم، برصيد 33 نقطة.

وأصدر نادي فيتوريا جيمارايش، بيانا رسميا اليوم الأربعاء، بشأن التوصل لإتفاق مبدئي، وإمكانية وجود لدى النادي تأمين شريك اقتصادي له ذو أهمية كبيرة، وسيحصل على مبلغ 5.5 مليون يورو لبيع الأسهم.

من جانبها، أكد صندوق "V Sports"، الذي يديره رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، استثمار 2 مليون يورو في البنية التحتية، بالإضافة لتوفير خط ائتمان يصل إلى 20 مليون يورو بفوائد.

ومن المقرر التوصل لإتفاق نهائي عند وصل نادي فيتوريا جيمارايش مع الصندوق على تصديق أعضاء النادي في اجتماع سيتم تحديده قريبا.