نيمار يكشف سر تراجعه عن قرار المشاركة مع البرازيل في المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - تراجع النجم البرازيلي نيمار عن تصريحات سابقة والتي أكد فيها أن كأس العالم الأخيرة بقطر ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده، متأثرًا بأزمة الخروج المبكرة من المونديال.

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وقال نيمار: أنه قد يشارك في كأس العالم 2026 لكرة القدم، مؤكدا أن رفع الكأس لا يزال يمثل "الحلم الكبير" بالنسبة له.

وهو خلاف ما قاله سابقاً أن المونديال الماضي في قطر سيكون الأخير بالنسبة له.

ووصلت البرازيل إلى ربع نهائي النسخة الأخيرة قبل أن تغادر البطولة بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، ولم يتحدث نيمار عن مستقبله بعد تلك المباراة إذ كان يعيش في أزمة نفسية عقب فشله بالفوز بالكأس.

ولم يغلق نيمار أمام احتمالية استمراره مع المنتخب البرازيلي حتى كأس العالم 2026 .

وقال النجم البرازيلي في تصريحات تلفازية، سأمضي عاما بعد عام وسنرى، بالطبع لدي حلم كبير للغاية، وهو الفوز بكأس العالم.

وأرجع سر تراجعه في قراره إلى أنه استمد الإلهام من نجاح زميله بباريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التتويج مع منتخب بلاده بلقب المونديال، وقال نيمار : ليونيل دائما يمثل مصدر إلهام، لقد ساعدني وشجعني دائما.

وشارك نيمار مع المنتخب البرازيلي في نسخ 2014 و2018 و2022 من كأس العالم واختير ضمن التشكيلة المثالية في مونديال 2014 .لمزيد- اضغط هنا.