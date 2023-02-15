السعودية تستعد مبكرًا لاستضافة مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت المملكة العربية السعودية الاستعداد مبكرا لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية لتظهر بثوب جديد عن النسخ السابقة والمقرر إقامتها في المدة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023.

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وأكد رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل، أن السعودية بدأت استعدادات استضافة كأس العالم للأندية بالفعل مضيفًا بأنها ستكون نسخة مختلفة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن استضافة كأس العالم للأندية 2023 على أن

تقام من الثاني عشر حتى الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل.

وقال السلمي استضافة كأس العالم للأندية خطوة جديدة ونتيجة طبيعية مشيرًا إلى البدء مبكرًا ومن الآن الاستعدادات لاستضافة البطولة وهناك وفد من فيفا سيحضر إلى السعودية ولدينا الثقة التامة في أن نقدم نسخة استثنائية ومختلفة.

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