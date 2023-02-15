تفاصيل صفقة ناصف ساويرس لشراء نادي فيتوريا جيمارايش البرتغالي

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب الصندوق المالك لـ نادي أستون فيلا الإنجليزي، والذي يديره الملياردير المصري ناصف ساويرس، من التوصل لإتفاق مبدئي بشأن الاستحواذ على أسهم من نادي فيتوريا جيمارايش البرتغالي.



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بيان نادي فيتوريا جيمارايش

وأصدر نادي فيتوريا جيمارايش، بيانا رسميا اليوم الأربعاء، بشأن التوصل لإتفاق مبدئي، وإمكانية تأمين شريك اقتصادي له، وسيحصل على مبلغ 5.5 مليون يورو لبيع الأسهم.

من جانبها، أكد صندوق "V Sports"، الذي يديره رجل الأعمال المصري ناصف

ساويرس، استثمار 2 مليون يورو في البنية التحتية، بالإضافة لتوفير خط ائتمان يصل إلى 20 مليون يورو بفوائد.ومن المقرر التول لإتفاق نهائي عند وصل نادي فيتوريا جيمارايش مع الصندوق على تصديق أعضاء النادي في اجتماع سيتم تحديده قريبا.

ويحتل فيتوريا جيمارايش المركز الخامس في جدول الدوري البرتغالي برصيد 33 نقطة.