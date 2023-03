بايرن يهزم باريس بتكتيك ناجلسمان وسبب غياب مبابي عن التشكيل " تحليل فني شامل"

ياسر رشاد - القاهرة - قدم باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباراة مختلفة عكس جميع التوقعات التي كانت تشير إلى صدام هجومي قوي قبل انطلاق النهائي المبكر بين الفريقين.

واكتفى بايرن ميونخ بالفوز على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف نظيف ليحقق العملاق البافاري فوزًا ثمينًا خارج ملعبه "بارك دي برينس" في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة العديد من التفاصيل المثيرة أبرزها غياب كيليان مبابي عن التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان وغياب المحاولات الهجومية للنادي الباريسي في الشوط الأول.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بطريقة 4-4-2 بتواجد الثنائي نيمار وليونيل ميسي في خط الهجوم بينما لعب بايرن ميونخ بطريقة 3-4-3 بمشاركة الواف الجديد جواو كانسيلو في التشكيلة الأساسية.

وتستعرض بوابة الوفد في هذا التحليل أبرز التفاصيل الفنية والتكتيكية في مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

سبب غياب كيليان مبابي عن تشكيل باريس سان جيرمان

غاب كيليان مبابي عن التشكيل الأساسي لفريقه باريس سان جيرمان في مواجهة بايرن ميونخ لكنه شارك لمدة 33 دقيقة في الشوط الثاني.

وجاء قرار المدرب كريستوف جالتييه وجهازه الفني بعدم وضع مبابي في التشكيل الأساسي بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وعاد النجم الفرنسي للمشاركة في تدريبات فريق العاصمة الفرنسية يوم الأثنين الماضي بعد غياب أسبوعين بسبب الإصابة.

اختلاف المحاولات الهجومية من باريس وبايرن ميونخ

اختلف عدد المحاولات الهجومية للفريقين وجودتها بشكل ملحوظ وكبير بين الشوط الأول والثاني.

حقق باريس سان جيرمان رقمًا سلبيًا في الشوط الأول حيث سدد مرة واحدة فقط تصدى لها دفاع باير مينونخ وذلك للمرة الأولى منذ 12 أبريل 2016 عندما كرر النادي الباريسي النادي أمام مانشستر سيتي.

بينما اكتفى بايرن ميونخ بالتسديد مرتين فقط على المرمى من إجمالي 10 تسديدات له في الشوط الأول.

لكن سدد باريس سان جيرمان 8 تسديدات في الشوط الثاني منها 5 تسديدات على المرمى وسجل هدف الفوز بينما سدد بايرن ميونخ 8 تسديدات منها 4 تسديدات على المرمى وسجل هدفين بسبب إلغاءهما بسبب التسلل.

وتوضح الصورة التالية من "opta analyst" اختلاف جودة فرص الفريقين بين الشوط الأول والثاني وذلك وفقا للمؤشر الإحصائي "XG" الذي يقوم بتقييم كل تسديدة وفرصة في المباراة.

وازدادت خطورة الفريقين في الشوط الثاني خاصة بعدما سجل بايرن ميونخ الهدف الأول والذي جعل باريس يهاجم بشكل أكبر وهو ما أتاح مساحات أكثر للنادي البافاري.

استراتيجية دفاعية من باريس سان جيرمان

قرر كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان عدم تطبيق الضغط العالي على بايرن ميونخ رغم إقامة المباراة على بارك دي برينس معقل النادي الفرنسي.

وظهر باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في الشوط الأول بدفاع متوسط مع تحقيق الانتشار بالـ 4-4-2 وتقارب الخطوط خاصة خطي الدفاع والوسط.

وحرص مدرب باريس سان جيرمان على تقارب المساحات والمسافات بين الرباعي زائير إيمري وماركو فيراتي وكارلوس سولير و دانيلو بيريرا لإغلاق منطقة العمق في ظل تمركز ثلاثي بايرن ميونخ جمال موسيالا و ليروي ساني و ليون جوريتسكا.

وكان بايرن ميونخ للشكل 3-6-1 أثناء الحالة الهجومية بتواجد الثلاثي جمال موسيالا و ليروي ساني و ليون جوريتسكا في مناطق العمق وتوسيع الملعب عن طريق كينجسلي كومان و جواو كانسيلو.

لذلك كان يرغب باريس سان جيرمان بإغلاق العمق وتوجيه بايرن ميونخ للأطراف لتشكيل الكثافة العددية وتطبيق الضغط على جانبي الملعب.

وبالفعل نجح باريس سان جيرمان في تطبيق هذه الأفكار الدفاعية في الجبهة اليمنى وهو ما يظهر في الفيديو التالي من حساب " Football Bunseki" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بخلق موقف 2 ضد 1 على كانسيلو.

✅PSG’s compact block against Bayern with Messi & Neymar up front



- Let Bayern possess the ball at the back

- Messi & Neymar stay inside to at least screen Kimmich

- Narrow midfield line to force Bayern to play wide

- FB jumps to create 2v1 against WB#UCL #PSGFCB pic.twitter.com/DVjxCJK7Iq — Football Bunseki (@Footballbunseki) February 14, 2023

Kimmich- Narrow midfield line to force Bayern to play wide- FB jumps to create 2v1 against WBThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status — Football Bunseki (@Footballbunseki)

بايرن ميونخ يفوز بتكتيك ناجلسمان

نجح بايرن ميونخ في هز شباك باريس سان جيرمان مرة واحدة لكن الهدف الذي سجله كومان في الدفيقة 53 كانت نتيجة فكرة هجومية

واضحة من مدربه يوليان ناجلسمان.

كان ناجلسمان يستهدف المناطق بين مدافع وظهير باريس سان جيرمان بتوسيع الملعب بالثنائي كومان وكانسيلو لسحب أظهرة باريس ليروي ساني و ليون جوريتسكا أو جمال موسيالا في المساحات التي يمكن أن تظهر بين دفاع النادي الباريسي.

لكن كريستوف جالتييه منح الجناحين كارلوس سولير وزائير إيمري تعليمات دفاعية واضحة بضرورة تغطية المساحات بين الظهير والمدافع.

كما لعب بايرن ميونخ على فكرة تجميع اللعب في الجبهة اليمنى وسحب أكبر عدد من لاعبي باريس سان جيرمان ثم عكس اللعب للطرف العكسي بتمريرة قطرية من الثنائي الدفاعي أوباميكانو وبافارد بسبب تميزهم بالتمرير بالقدم اليمنى في اتجاه لاعب الطرف كومان.

وحقق المدافع أوباميكانو رقمًا مميزًا بإرساله 9كرات طويلة بدقة نجاح 100 % بينما أرسل بافارد 8 كرات طويلة بدقة نجاح 62.5 %.

وكان الجناح الأيمن كينجسلي كومان هو محور الأداء الهجومي للفريق البافاري في الثلث الأخير من الملعب.

ويعد كومان هو اللاعب الأكثر نجاحًا في المراوغة بعدما أكمل 5 مراوغات ناجحة من 5 محاولات للمراوغة كما كان الأكثر إرسالًا للكرات العرضية برصيد 9 كرات عرضية منها 3 كرات عرضية صحيحة.

وأتيحت العديد من المواقف الفردية للجناح كينجسلي كومان حيث حاول إرسال الكرات العرضية خلف ظهير باريس العكسي أو التسديد من خارج منطقة الجزاء إلا أن باير ميونخ لم يخلق فرص خطيرة في شوط المباراة الأول رغم محاولاته المتكررة لتطبيق التكتيك الهجومي المتفق عليه.

واستهدف ناجلسمان إرسال الكرات العرضية نحو القائم البعيد حيث نجح فريقه في تسجيل هدف من هذه الفكرة بعد عرضية من ألفونسو ديفيز في اتجاه كومان صاحب هدف الفوز على باريس سان جيرمان.

مشاكل باريس سان جيرمان في مواجهة الضغط العالي

واجه باريس سان جيرمان مشاكل هجومية في مواجهة الضغط العالي الذي فرضه عليه بايرن ميونخ في الشوط الأول حيث خسر النادي الباريسي العديد من الكرات أثناء بناء اللعب والخروج بالكرة.

أماكن خسارة باريس للكرة في وسط ملعبه

وتسببت التمريرات واللمسات الخاطئة للكرة في خسارة باريس سان جيرمان للكرة في وقت مبكر من الاستحواذ وفي مناطق مختلفة في وسط ملعبه.

