الامارات | راموس يعتدي على مصور صحفي بعد هزيمة باريس سان جيرمان أمام بايرن.. (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان وهو يدفع مصورا بعد الهزيمة 1-صفر أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو قلب الدفاع الإسباني يدفع مصورا كان قريبا منه بينما كان بعض لاعبي باريس سان جيرمان يحيون الجماهير في ملعب بارك دي برينس بعد نهاية المباراة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من باريس سان جيرمان والاتحاد الأوروبي (اليويفا).

وستقام مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ في الثامن من مارس.